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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7134713571367137>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24

airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:17

  trololo написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.


наверное тягают с эвропы, возращают ндс, экономят на таможне. знаю пример, что многие каминные топки продают сильно дешевле оф ритейла. но чтобы дешево ввезти их разбирают, а потом собирают уже у нас. с некоторыми косяками. может с милле та же история


Я брал Hark у официльного дилера на 20% дешевле в Киеве, чем отпускная цена идентичной модели в Германии. Что меня сильно удивило
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:23

  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

я брал себе пару едениц Miele по очень вкусным ценам
напиши что интересует, спрошу
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 00:34

У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 05:46

Поставил себе Самсунг 9кг с сушкой, из недостатков киловатт на 50 в месяц расход електричества увеличился и на раз в месяц выгребную яму качать чаще стало надо.Зато белье не нужно сушить после стирки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 07:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

де пости rjkz по темі КРЖН?
з.і. флуд про мілє залишено!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:13

  Damien написав:У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер

Есть люди, которые проходят в магазин и говорят "дайте мне самое лучшее, LG? У всех LG, а мне самое дорогое".
Чтобы удовлетворить этот запрос потребителя, Тойота сделала бренд Лексус, например.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:01

Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"???
https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html
примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:09

  Serg-ik написав:Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"???
https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html
примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)

Серж, вам недвига в Киеве не нужна. Нужна ли на Кипре или в Стамбуле - решать вам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:14

  airmax78 написав:[
Серж, вам недвига в Киеве не нужна.
Не вам решать
Serg-ik
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