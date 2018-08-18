Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
наверное тягают с эвропы, возращают ндс, экономят на таможне. знаю пример, что многие каминные топки продают сильно дешевле оф ритейла. но чтобы дешево ввезти их разбирают, а потом собирают уже у нас. с некоторыми косяками. может с милле та же история
Я брал Hark у официльного дилера на 20% дешевле в Киеве, чем отпускная цена идентичной модели в Германии. Что меня сильно удивило
У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер
Damien написав:У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер
Есть люди, которые проходят в магазин и говорят "дайте мне самое лучшее, LG? У всех LG, а мне самое дорогое". Чтобы удовлетворить этот запрос потребителя, Тойота сделала бренд Лексус, например.
Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"??? https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)
Serg-ik написав:Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"??? https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)
Серж, вам недвига в Киеве не нужна. Нужна ли на Кипре или в Стамбуле - решать вам.