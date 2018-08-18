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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7134713571367137

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:17

  Vlad442 написав:
  Damien написав:У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер

Есть люди, которые проходят в магазин и говорят "дайте мне самое лучшее, LG? У всех LG, а мне самое дорогое".
Чтобы удовлетворить этот запрос потребителя, Тойота сделала бренд Лексус, например.

Предложил закрыть тему с Миле. Но раз уж ее поддержали, напишу: в сегменте бизнес и выше, если ты продаешь квартиру и у тебя стоит техника Миле - все, никаких вопросов. Все всем понятно. Если у тебя стоит техника LG - начинаются вопросы. А не пожелтеет и не отвалится ли все остальное. Ну, может я заблуждаюсь. Просто понаблюдал за обсуждением дорогих квартир в одной группе, на которую подписан.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:25

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

я брал себе пару едениц Miele по очень вкусным ценам
напиши что интересует, спрошу

Интересные люди: подняли ценники на квартиры на 20-30-50 тыс долл-авно вопрос, так и должно быть, заплатим. Но при этом ищут скидку в пару сотен баксов на стиральной машике.
Девочки, в косметике разбираетесь?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:25

  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.


Это спрашивает тот, кто не верил, что пересичные покупают бу одежду? Подсказка, Максим - сэкондом бывает не только шмотье. И да, у нас популярны все виды сэконда - refurbished айфоны и ноутбуки, бу бытовая техника и мебель, побывавшие в ДТП автомобили и др. транспортные средства...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:25

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:[
Серж, вам недвига в Киеве не нужна.
Не вам решать

Вы нашли уже 100 причин почему она вам не нужна. И каждую неделю находите новые. Ну в самом деле - зачем себя терзать и терять время? Сосредоточьтесь на чем-то другом и ждите обещанного обвала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:27

  Serg-ik написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

я брал себе пару едениц Miele по очень вкусным ценам
напиши что интересует, спрошу

Интересные люди: подняли ценники на квартиры на 20-30-50 тыс долл-авно вопрос, так и должно быть, заплатим. Но при этом ищут скидку в пару сотен баксов на стиральной машике.
Девочки, в косметике разбираетесь?

Понимаю ваше снисходительное отношение. Там речь не о паре сотен баксов. Скорее о паре тысяч. Понятно, что для вас это не деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.


Это спрашивает тот, кто не верил, что пересичные покупают бу одежду? Подсказка, Максим - сэкондом бывает не только шмотье. И да, у нас популярны все виды сэконда - refurbished айфоны и ноутбуки, бу бытовая техника и мебель, побывавшие в ДТП автомобили и др. транспортные средства...

Спасибо, кэп!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ам речь не о паре сотен баксов. Скорее о паре тысяч.

Ну горазд чесать с утра
Где здесь экономия на пару тыщ баксов поместится?
https://kharkiv.miele.ua/catalog/tehnik ... e-mashiny/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:45

  airmax78 написав:Спасибо, кэп!


Всегда пожалуйста. В следующий раз, когда все очевидно, сам приводи в чувства потеряшек реальности. А то все я да я. И мне уже изрядно впадлу, и они бесятся...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
вот к чему мир it катится.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ам речь не о паре сотен баксов. Скорее о паре тысяч.

Ну горазд чесать с утра
Где здесь экономия на пару тыщ баксов поместится?
https://kharkiv.miele.ua/catalog/tehnik ... e-mashiny/

Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.
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