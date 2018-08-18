Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.(С) О.Бендер
Есть люди, которые проходят в магазин и говорят "дайте мне самое лучшее, LG? У всех LG, а мне самое дорогое". Чтобы удовлетворить этот запрос потребителя, Тойота сделала бренд Лексус, например.
Предложил закрыть тему с Миле. Но раз уж ее поддержали, напишу: в сегменте бизнес и выше, если ты продаешь квартиру и у тебя стоит техника Миле - все, никаких вопросов. Все всем понятно. Если у тебя стоит техника LG - начинаются вопросы. А не пожелтеет и не отвалится ли все остальное. Ну, может я заблуждаюсь. Просто понаблюдал за обсуждением дорогих квартир в одной группе, на которую подписан.
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
я брал себе пару едениц Miele по очень вкусным ценам напиши что интересует, спрошу
Интересные люди: подняли ценники на квартиры на 20-30-50 тыс долл-авно вопрос, так и должно быть, заплатим. Но при этом ищут скидку в пару сотен баксов на стиральной машике. Девочки, в косметике разбираетесь?
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
Это спрашивает тот, кто не верил, что пересичные покупают бу одежду? Подсказка, Максим - сэкондом бывает не только шмотье. И да, у нас популярны все виды сэконда - refurbished айфоны и ноутбуки, бу бытовая техника и мебель, побывавшие в ДТП автомобили и др. транспортные средства...
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
я брал себе пару едениц Miele по очень вкусным ценам напиши что интересует, спрошу
Интересные люди: подняли ценники на квартиры на 20-30-50 тыс долл-авно вопрос, так и должно быть, заплатим. Но при этом ищут скидку в пару сотен баксов на стиральной машике. Девочки, в косметике разбираетесь?
Понимаю ваше снисходительное отношение. Там речь не о паре сотен баксов. Скорее о паре тысяч. Понятно, что для вас это не деньги.
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
Это спрашивает тот, кто не верил, что пересичные покупают бу одежду? Подсказка, Максим - сэкондом бывает не только шмотье. И да, у нас популярны все виды сэконда - refurbished айфоны и ноутбуки, бу бытовая техника и мебель, побывавшие в ДТП автомобили и др. транспортные средства...
недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.