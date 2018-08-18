Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:[ Предложил закрыть тему с Миле. Но раз уж ее поддержали, напишу: в сегменте бизнес и выше, если ты продаешь квартиру и у тебя стоит техника Миле - все, никаких вопросов. Все всем понятно. Если у тебя стоит техника LG - начинаются вопросы. А не пожелтеет и не отвалится ли все остальное. Ну, может я заблуждаюсь. Просто понаблюдал за обсуждением дорогих квартир в одной группе, на которую подписан.
Ну если 400+ может. А то п@здеть не мешки ворочать. Не разу не слышал про отказ от квартиры из за техники
"Мне все подходит, все классно - локация,модный моп, скрытые плинтуса, но техника не миле...извините!" Кстати , как раз для таких дел Прохожий и рассказывал про покупку европейской б/у Миле, которая в неньке восстала из мертвых, чтоб лохов легче подсекать было.
Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.
Эир, сотку вы оставите далеко позади вашего бюджета. Не могу понять, у вас случайно не развились комплексы от долгого проживания в аренде?
vitaliian написав:недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.
airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка.
Серьёзно? Три года назад у вас был стандарт "кухня совмещённая с гостинной и никаких катлет". Обед- в ресторанчике. Завтрак-кофе в офисе. А теперь и духовка и микроволновка. Забыли о вытяжке! Жену не жалко?