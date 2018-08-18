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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7136713771387139>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:10

  airmax78 написав:[
Предложил закрыть тему с Миле. Но раз уж ее поддержали, напишу: в сегменте бизнес и выше, если ты продаешь квартиру и у тебя стоит техника Миле - все, никаких вопросов. Все всем понятно. Если у тебя стоит техника LG - начинаются вопросы. А не пожелтеет и не отвалится ли все остальное. Ну, может я заблуждаюсь. Просто понаблюдал за обсуждением дорогих квартир в одной группе, на которую подписан.

Ну если 400+ может. А то п@здеть не мешки ворочать. Не разу не слышал про отказ от квартиры из за техники :mrgreen:

"Мне все подходит, все классно - локация,модный моп, скрытые плинтуса, но техника не миле...извините!"
Кстати , как раз для таких дел Прохожий и рассказывал про покупку европейской б/у Миле, которая в неньке восстала из мертвых, чтоб лохов легче подсекать было.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:15

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ам речь не о паре сотен баксов. Скорее о паре тысяч.

Ну горазд чесать с утра
Где здесь экономия на пару тыщ баксов поместится?
https://kharkiv.miele.ua/catalog/tehnik ... e-mashiny/

Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.


Эир, сотку вы оставите далеко позади вашего бюджета. Не могу понять, у вас случайно не развились комплексы от долгого проживания в аренде?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:15

  vitaliian написав:недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
вот к чему мир it катится.

Илон слабак!!!

Наше НАН ще 40+ років тому вживило чіп мусі... і який результат!!!
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:24

  airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка. Это как минимум. Некоторые извращенцы ставят еще и винный шкаф. Но мне поплохело когда я увидел сколько он у Миле стоит.
извращенцы ставят микроволновку, а не винный шкаф
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Україні минулого року подорожчала оренда квартир

В Україні у 2020 році середня плата за оренду однокімнатної квартири зросла на 5,5% і тепер становить 3 903 гривні. Про це повідомляє Держстат у середу, 13 січня.

На першому місці за вартістю оренди – місто Київ – 7 624 гривні.

Далі йдуть Одеська область (5 029 гривень), Харківська (4 862 гривні) і Львівська області (4 776 гривень).

У той же час найдешевші квартири – в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні).
новость старая но интересная. Госстат увидел дорожай!
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка.
Серьёзно?
Три года назад у вас был стандарт "кухня совмещённая с гостинной и никаких катлет". Обед- в ресторанчике. Завтрак-кофе в офисе. А теперь и духовка и микроволновка. Забыли о вытяжке! Жену не жалко?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:новость старая но интересная. Госстат увидел дорожай!
Интересно где Госстат взял официальные суммы договоров? из немногочисленных, которые составляются и регистрируются?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:51

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:новость старая но интересная. Госстат увидел дорожай!
Интересно где Госстат взял официальные суммы договоров? из немногочисленных, которые составляются и регистрируются?

там же где и всё остальное.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023).
с 8.04. они же - от 1 930 000 грн
из 8 домов почти готов только 1й

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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023).
с 8.04. они же - от 1 930 000 грн

Это понятно:
если товар плохо продаётся и не хватает денег, то надо поднимать ценник
Serg-ik
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