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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7137713871397140>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:30

  Serg-ik написав:Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"???
https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html
примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)

Глупость неимоверная. В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:48

Richi
Видите только срок окупаемости?
Про цену новостоя в Стамбуле и на Кипре-неправда?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка.
Серьёзно?
Три года назад у вас был стандарт "кухня совмещённая с гостинной и никаких катлет". Обед- в ресторанчике. Завтрак-кофе в офисе. А теперь и духовка и микроволновка. Забыли о вытяжке! Жену не жалко?

Это все из э маст на любой кухне. Даже на той, на которой никто не готовит. Я же не написал: подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое. Вытяжка - это само собой разумеющееся. Но, кстати, при ее выборе надо подходить без фанатизма. Все равно ее производительность упрется в пропускную способность вентканала и смысла брать супер-мощную за 100500 денег нет никакого (ютьюба насмотрелся).
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:13

  Serg-ik написав:Richi
Видите только срок окупаемости?
Про цену новостоя в Стамбуле и на Кипре-неправда?

Стамбул прекрасный город. Из него сложно выехать и ездить по нему тоже квест еще тот. Но мне нравится. Правда только Европейская часть и только в пределах старого города. То что тетя, когда находится в Киеве, сдает эту квартиру посуточно и столько на этом зарабатывает - это, вероятно, мягко говоря, преувеличение. Кому оно надо в той дупе, в которой находится ее дом - хз. Но, это журналисты ТСН - с них взятки гладки.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдать вот этот гараж? даже если за 1000 грн имеете доходность 10+
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:23

airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.

Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
они находят другие поводы пострадать, было бы желание)
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:43

  Genie написав:ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023).
с 8.04. они же - от 1 930 000 грн
из 8 домов почти готов только 1й

Зображення

Капец. Название темы снова стало актуальным как никогда.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:43

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.

Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?

Можно и без посудомойки жить, и без робота-пылесоса, и без многих других приблуд. Многие так и живут, и че? На них равняться нужно чтоль?
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