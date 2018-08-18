Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Журналисты "плюсов" жадные как Коломойский, не хотят "переплачивать" за киевский недвиж. Говорят , что в Стамбуле и на Кипре дешевле и качественнее, и срок окупаемости меньше. Копают под программу ипотеки "7%"??? https://tsn.ua/video/video-novini/novin ... rsiya.html примерно с 1:20:15 ( не дают возможность сделать ссылку с привязкой по времени)
Глупость неимоверная. В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
airmax78 написав:Серж, в квартиру помимо стиральной машины нужны: сушильный автомат, духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, варочная поверхность, посудомойка.
Серьёзно? Три года назад у вас был стандарт "кухня совмещённая с гостинной и никаких катлет". Обед- в ресторанчике. Завтрак-кофе в офисе. А теперь и духовка и микроволновка. Забыли о вытяжке! Жену не жалко?
Это все из э маст на любой кухне. Даже на той, на которой никто не готовит. Я же не написал: подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое. Вытяжка - это само собой разумеющееся. Но, кстати, при ее выборе надо подходить без фанатизма. Все равно ее производительность упрется в пропускную способность вентканала и смысла брать супер-мощную за 100500 денег нет никакого (ютьюба насмотрелся).
Serg-ik написав:Richi Видите только срок окупаемости? Про цену новостоя в Стамбуле и на Кипре-неправда?
Стамбул прекрасный город. Из него сложно выехать и ездить по нему тоже квест еще тот. Но мне нравится. Правда только Европейская часть и только в пределах старого города. То что тетя, когда находится в Киеве, сдает эту квартиру посуточно и столько на этом зарабатывает - это, вероятно, мягко говоря, преувеличение. Кому оно надо в той дупе, в которой находится ее дом - хз. Но, это журналисты ТСН - с них взятки гладки.
airmax78 написав:подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.
Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
Serg-ik написав:жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
они находят другие поводы пострадать, было бы желание)
airmax78 написав:подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.
Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
Можно и без посудомойки жить, и без робота-пылесоса, и без многих других приблуд. Многие так и живут, и че? На них равняться нужно чтоль?