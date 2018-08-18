|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:49
Serg-ik написав:airmax78
и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?
Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 4622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54
Natt написав: Serg-ik написав:
Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
Можно и без посудомойки жить, и без робота-пылесоса, и без многих других приблуд. Многие так и живут, и че? На них равняться нужно чтоль?
Не о том речь. Речь о том, что в маленьких квартирах указанных времён все это добро не поместится. Но люди живут и не комплексуют , как Эйр
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12060
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54
Serg-ik написав: airmax78 написав:
подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.
Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?
Серж, не заводите себя. Вы же уже сами давно пришли к выводу, что совкошлак - это морально и физически устаревшее жилье. Вас же самого не устраивает ни площадь кухни, ни площадь комнат ни площадь санузлов в хрущах и панельках. И поэтому Вы их не покупаете. Так зачем эти яростные выпады?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 4622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:01
airmax78 написав:
Так зачем эти яростные выпады?
покушал. Спокоен как удав...
Не могу проникнуться вашими проблемами насчёт "Миеле подешевле бы купить"
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12060
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:04
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Так зачем эти яростные выпады?
покушал. Спокоен как удав...
Не могу проникнуться вашими проблемами насчёт "Миеле подешевле бы купить"
Все, проехали Миле. Это для лохов, которые не знают куда деньги потратить. Куплю Beko или Samsung и успокоюсь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 4622 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20151
|3473963
|
|
|488
|215415
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21398
|
|