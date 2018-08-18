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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7138713971407141>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:49

  Serg-ik написав:airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?

Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54

  Natt написав:
  Serg-ik написав:Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?

Можно и без посудомойки жить, и без робота-пылесоса, и без многих других приблуд. Многие так и живут, и че? На них равняться нужно чтоль?

Не о том речь. Речь о том, что в маленьких квартирах указанных времён все это добро не поместится. Но люди живут и не комплексуют , как Эйр
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:подогреватель для посуды, встраиваемая кофе-машина (хотя для многих она важнее микроволновки). Все только самое необходимое.

Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?

Серж, не заводите себя. Вы же уже сами давно пришли к выводу, что совкошлак - это морально и физически устаревшее жилье. Вас же самого не устраивает ни площадь кухни, ни площадь комнат ни площадь санузлов в хрущах и панельках. И поэтому Вы их не покупаете. Так зачем эти яростные выпады?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так зачем эти яростные выпады?

покушал. Спокоен как удав...
Не могу проникнуться вашими проблемами насчёт "Миеле подешевле бы купить"
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:04

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Так зачем эти яростные выпады?

покушал. Спокоен как удав...
Не могу проникнуться вашими проблемами насчёт "Миеле подешевле бы купить"

Все, проехали Миле. Это для лохов, которые не знают куда деньги потратить. Куплю Beko или Samsung и успокоюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:14

  Genie написав:ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023).
с 8.04. они же - от 1 930 000 грн
из 8 домов почти готов только 1й

муравейник около дороги и трамвайных линий, типа бизнес, а на самом деле уг
Востаннє редагувалось spekulant в Пон 12 кві, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Интересно, жители хрущей, панелек СССР, то есть 80-90% населения Киева, ежедневно испытывают невероятные моральные страдания без подогревателя посуды и прочих указанных вами мастхэвов, или они просто моральные уроды и не способны страдать?

Они любят Страдать. И кое что еще на букву Г :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:40

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Так зачем эти яростные выпады?

покушал. Спокоен как удав...
Не могу проникнуться вашими проблемами насчёт "Миеле подешевле бы купить"

Імхо, щоб проникнутись проблемами Макса стосовно Миеле, треба було брати біток по 10 куе, потім по 28 куе.
Бабла дофіга, і куди дівати невідомо )))) ось і все )))
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... naselennya

Депозити ще знизили, всі в БЕТОН!)
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