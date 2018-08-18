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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7138713971407141

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:Они любят Страдать. И кое что еще на букву Г

Это?
Зображення
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 12 кві, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:03

  Puente написав:Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...

е такий персонаж Ігор Моляр. так от ще років 15 тому він мешкав у сталінці на ярвалу и був у ньго чорний dodge ram якщо не помиляюсь. і стояв в кузові баллон дуже схожий на газовий. то по вашому з якої опери буде?..
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11

  vitaliian написав:
  Richi написав:В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдать вот этот гараж? даже если за 1000 грн имеете доходность 10+

а если его в посуточную, как в стамбуле, до 50%годовых дотянет? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:а если его в посуточную, как в стамбуле, до 50%годовых дотянет?
возле аэропортов 100 грн/сут. легко)
vitaliian
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