Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Ну що за снобство ... Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове . Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...
е такий персонаж Ігор Моляр. так от ще років 15 тому він мешкав у сталінці на ярвалу и був у ньго чорний dodge ram якщо не помиляюсь. і стояв в кузові баллон дуже схожий на газовий. то по вашому з якої опери буде?..