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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7139714071417142>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:03

  Puente написав:Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...

е такий персонаж Ігор Моляр. так от ще років 15 тому він мешкав у сталінці на ярвалу и був у ньго чорний dodge ram якщо не помиляюсь. і стояв в кузові баллон дуже схожий на газовий. то по вашому з якої опери буде?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11

  vitaliian написав:
  Richi написав:В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдать вот этот гараж? даже если за 1000 грн имеете доходность 10+

а если его в посуточную, как в стамбуле, до 50%годовых дотянет? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:а если его в посуточную, как в стамбуле, до 50%годовых дотянет?
возле аэропортов 100 грн/сут. легко)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Все, проехали Миле. Это для лохов, которые не знают куда деньги потратить. Куплю Beko или Samsung и успокоюсь

Я дико вибачаюсь - а плінтуса прихованого монтажу - для кого? :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:16

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це для прихованих лохів
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Richi написав:В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдать вот этот гараж? даже если за 1000 грн имеете доходность 10+

Понимаю, что вам главное ответить и Вы в теме, но могу повторить: В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
Можете разобрать это короткое предложение по частям. Ключевые слова: ``безопасно вложить``, ``пассивный доход``, ``доход 10% и более``.
Возможно, где-то в Сомали можно сдавать квартиру и получать 20-30% годовых, но это не безопасно. Можно купить не большую, бюджетную квартиру у моря в Испании и сдавать ее посуточно, но это не пассивный доход, а работа. Можно купить квартиру в Бургасе или Ялте и сдавать ее на год, но перед сезоном выгонять арендаторов и на лето сдавать отдыхающим - это опять не пассивный доход. Если вам риелтор нарисовал 10% годовых, а управляющая компания это подтвердила, то причина лишь в том, что не прошло ещё 3-4 года и человек не успел оценить реальность. Обычно правда всплывает через год, когда владелец после уплаты налогов и услуг УК получает на руки 1-1,5% годовых, либо через 3-4 года, когда надо за свой счёт обновлять мебель и делать ремонт, который съедает всю полученную ранее прибыль. Нет чудес на свете, но есть много денег, которые курсируют по свету в поисках надёжных парковок. Именно поэтому в Киеве при падающей экономике и такой демографии растёт стоимость на недвижимость. Ранее, действительно можно было получать рентабельность в районе 10%, но рынок быстро приводит всё в равновесие - цены вверх, а аренда вниз и получай свои 5% в лучшем случае до уплаты налогов, как во всём мире. Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:20

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Все, проехали Миле. Это для лохов, которые не знают куда деньги потратить. Куплю Beko или Samsung и успокоюсь

Я дико вибачаюсь - а плінтуса прихованого монтажу - для кого? :mrgreen: :lol:

Для лохов. Двери - туда же. Сантехника дороже 50 баксов за точку, плитка дороже 10 баксов, паркетная доска, мастера с прямыми руками, гипсокартон на потолке, ровные стены, прямые углы, качественная еда, медицинское обслуживание, западное образование - туда же. Это все для лохов.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:24

Скажіть - ви в таке вкладаєте? Чи бетон - наше фффсьо?)))



По першому відео - я б сам в таке вклався, але їх у місті Лева - немає!
А чи є аналоги таких в місті Лева, щоб в них інвестувати?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:27

Успіх куда этому пупсу еще пицу?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:32

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?

Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.

Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф
Richi
 
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