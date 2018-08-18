Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17

vitaliian написав: Richi написав: В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более. В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более. таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдать вот этот гараж? даже если за 1000 грн имеете доходность 10+ таких мест вагон и тележка даже в Киеве. за сколько можно сдатьдаже если за 1000 грн имеете доходность 10+

Понимаю, что вам главное ответить и Вы в теме, но могу повторить: В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.Можете разобрать это короткое предложение по частям. Ключевые слова: ``безопасно вложить``, ``пассивный доход``, ``доход 10% и более``.Возможно, где-то в Сомали можно сдавать квартиру и получать 20-30% годовых, но это не безопасно. Можно купить не большую, бюджетную квартиру у моря в Испании и сдавать ее посуточно, но это не пассивный доход, а работа. Можно купить квартиру в Бургасе или Ялте и сдавать ее на год, но перед сезоном выгонять арендаторов и на лето сдавать отдыхающим - это опять не пассивный доход. Если вам риелтор нарисовал 10% годовых, а управляющая компания это подтвердила, то причина лишь в том, что не прошло ещё 3-4 года и человек не успел оценить реальность. Обычно правда всплывает через год, когда владелец после уплаты налогов и услуг УК получает на руки 1-1,5% годовых, либо через 3-4 года, когда надо за свой счёт обновлять мебель и делать ремонт, который съедает всю полученную ранее прибыль. Нет чудес на свете, но есть много денег, которые курсируют по свету в поисках надёжных парковок. Именно поэтому в Киеве при падающей экономике и такой демографии растёт стоимость на недвижимость. Ранее, действительно можно было получать рентабельность в районе 10%, но рынок быстро приводит всё в равновесие - цены вверх, а аренда вниз и получай свои 5% в лучшем случае до уплаты налогов, как во всём мире. Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)