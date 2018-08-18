е такий персонаж Ігор Моляр. так от ще років 15 тому він мешкав у сталінці на ярвалу и був у ньго чорний dodge ram якщо не помиляюсь. і стояв в кузові баллон дуже схожий на газовий. то по вашому з якої опери буде?..
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:03
е такий персонаж Ігор Моляр. так от ще років 15 тому він мешкав у сталінці на ярвалу и був у ньго чорний dodge ram якщо не помиляюсь. і стояв в кузові баллон дуже схожий на газовий. то по вашому з якої опери буде?..
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11
а если его в посуточную, как в стамбуле, до 50%годовых дотянет?
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17
Понимаю, что вам главное ответить и Вы в теме, но могу повторить: В мире нет недвижимости в которую можно безопасно вложить и получать пассивный доход 10% и более.
Можете разобрать это короткое предложение по частям. Ключевые слова: ``безопасно вложить``, ``пассивный доход``, ``доход 10% и более``.
Возможно, где-то в Сомали можно сдавать квартиру и получать 20-30% годовых, но это не безопасно. Можно купить не большую, бюджетную квартиру у моря в Испании и сдавать ее посуточно, но это не пассивный доход, а работа. Можно купить квартиру в Бургасе или Ялте и сдавать ее на год, но перед сезоном выгонять арендаторов и на лето сдавать отдыхающим - это опять не пассивный доход. Если вам риелтор нарисовал 10% годовых, а управляющая компания это подтвердила, то причина лишь в том, что не прошло ещё 3-4 года и человек не успел оценить реальность. Обычно правда всплывает через год, когда владелец после уплаты налогов и услуг УК получает на руки 1-1,5% годовых, либо через 3-4 года, когда надо за свой счёт обновлять мебель и делать ремонт, который съедает всю полученную ранее прибыль. Нет чудес на свете, но есть много денег, которые курсируют по свету в поисках надёжных парковок. Именно поэтому в Киеве при падающей экономике и такой демографии растёт стоимость на недвижимость. Ранее, действительно можно было получать рентабельность в районе 10%, но рынок быстро приводит всё в равновесие - цены вверх, а аренда вниз и получай свои 5% в лучшем случае до уплаты налогов, как во всём мире. Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:20
Для лохов. Двери - туда же. Сантехника дороже 50 баксов за точку, плитка дороже 10 баксов, паркетная доска, мастера с прямыми руками, гипсокартон на потолке, ровные стены, прямые углы, качественная еда, медицинское обслуживание, западное образование - туда же. Это все для лохов.
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:24
Скажіть - ви в таке вкладаєте? Чи бетон - наше фффсьо?)))
По першому відео - я б сам в таке вклався, але їх у місті Лева - немає!
А чи є аналоги таких в місті Лева, щоб в них інвестувати?
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:32
Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф
|