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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:32
airmax78 написав:Успіх
куда этому пупсу еще пицу?
Так цемес не в цьому, щоб жерти досхочу!
Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:43
Richi написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?
Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.
Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф
Зачем в нашем климате дешевые открытые уличные бассейны,тем более в экономе? Слава Богу, что никто их не делает.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:45
Успіх написав:
Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!
Высокие доходы - высокие риски. Шары на шару не бывает в этом мире.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:52
Успіх написав: airmax78 написав:Успіх
куда этому пупсу еще пицу?
Так цемес не в цьому, щоб жерти досхочу!
Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!
Давай, долярчик, в этот бизнес с головой. Там абсолютно пассивный безрисковый доход в 50% годовых.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:07
airmax78 написав: Успіх написав: airmax78 написав:Успіх
куда этому пупсу еще пицу?
Так цемес не в цьому, щоб жерти досхочу!
Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!
Давай, долярчик, в этот бизнес с головой. Там абсолютно пассивный безрисковый доход в 50% годовых.
Ну ти ж не подивився цей ютуб-ролик, чи повністю не подивився.
А там, навіть, якщо щось пішло не так - то переносять точку/змінюють локацію!
Та й вся піцерія/обладнання - все тобі належить!
Тож, навіть, якщо найгірший сценарій - то з повністю голим задом не підеш!
Але там все має вийти - так як розраховано на гаманці простих пересічних, яких - більшість в нашій країні!
Ехххх, шкода що вони ще в місто Лева не зайшли!
Я б тоді заклав свій смарт...
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