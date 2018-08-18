Richi написав:

airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут? и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?

Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену. Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.

Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф