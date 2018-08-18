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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7140714171427143>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:43

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?

Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.

Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф

Зачем в нашем климате дешевые открытые уличные бассейны,тем более в экономе? Слава Богу, что никто их не делает.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!

Высокие доходы - высокие риски. Шары на шару не бывает в этом мире.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:52

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Успіх куда этому пупсу еще пицу?

Так цемес не в цьому, щоб жерти досхочу! :mrgreen:

Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!! :shock:

Давай, долярчик, в этот бизнес с головой. Там абсолютно пассивный безрисковый доход в 50% годовых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:07

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Успіх куда этому пупсу еще пицу?

Так цемес не в цьому, щоб жерти досхочу! :mrgreen:

Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту)
А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу!
Орендний бізнес нервово курить в стороні!!! :shock:

Давай, долярчик, в этот бизнес с головой. Там абсолютно пассивный безрисковый доход в 50% годовых.

Ну ти ж не подивився цей ютуб-ролик, чи повністю не подивився.
А там, навіть, якщо щось пішло не так - то переносять точку/змінюють локацію!
Та й вся піцерія/обладнання - все тобі належить!
Тож, навіть, якщо найгірший сценарій - то з повністю голим задом не підеш! :mrgreen:

Але там все має вийти - так як розраховано на гаманці простих пересічних, яких - більшість в нашій країні!

Ехххх, шкода що вони ще в місто Лева не зайшли!
Я б тоді заклав свій смарт... :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:20

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не
с в2в как то был проще и понятней чтоле, вложил-получил единственная сложность личный кабинет замутить
а тут как то сложно разобраться...
и кстати б/у проф оборудование для пекарен стоит копейки относительно нового...

зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 12 кві, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:27

  vitaliian написав:недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
вот к чему мир it катится.

ключова фраза: "одной только силой мысли".
Так от, як не дивно, з досвідом (що приходить із віком) за розумову працю рейт тільки росте.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)

Франчазинг "Докка-пицца": это оборудование, реклама и фирменный стиль.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:34

Успіх з миста лева колысь челентано вышло ротато хаус и иже. и де они теперь ?..
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:36

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)

Франчазинг "Докка-пицца": это оборудование, реклама и фирменный стиль.

тема понятна
тока это не Дока-пицца)
и оборудование с ценником х2)))
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:39

  Puente написав:Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...

На весенних украинских дорогах крепко задумался о здоровенном рамном джипе.
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