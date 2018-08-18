Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:43
hume написав: Puente написав:
Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) -
здоровенний рамний джип на газу
...
На весенних украинских дорогах крепко задумался о здоровенном рамном джипе.
Желательно фирмы Miele
Serg-ik
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:44
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)
Франчазинг "Докка-пицца": это оборудование, реклама и фирменный стиль.
тема понятна
тока это не Дока-пицца)
и оборудование с ценником х2)))
_______
Ну от, а тут цінник - доступний для кожного!
100% втримаються на плаву!
Успіх
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:48
vitaliian написав: В Україні минулого року подорожчала оренда квартир
В Україні у 2020 році середня плата за оренду однокімнатної квартири зросла на 5,5% і тепер становить 3 903 гривні. Про це повідомляє Держстат у середу, 13 січня.
На першому місці за вартістю оренди – місто Київ – 7 624 гривні.
Далі йдуть Одеська область (5 029 гривень), Харківська (4 862 гривні) і Львівська області (4 776 гривень).
У той же час найдешевші квартири – в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні).
новость старая но интересная. Госстат увидел дорожай!
Виросла менше, чим ріст з.п. і менше чим % по депо за 2020.
Слабо.
flyman
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:49
Успіх если еще написать, что участникам b2b jewelry -скидка 10%, то бабло потечет рекой. Можно так же сертификаты b2b jewelry обменивать на пиццу
Serg-ik
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:00
Долярчик не слушай никого. Они тебе зубы заговаривают, а пока ты уши развесил - уже сами мутятся в пиццу и рубят бабло. Это тема - 100%.
airmax78
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:08
airmax78 написав:
Долярчик не слушай никого. Они тебе зубы заговаривают, а пока ты уши развесил - уже сами мутятся в пиццу и рубят бабло. Это тема - 100%.
Я вже дві точки замовив. Норм тема! Дякую!! Думаю під кінець року ламбу брати за отриманий прибуток!
Зи. Подивися дані статистики від Держкомстату по вартості 1к.
Мені здається їх тре розганяти, оскільки дані жодного прикладного значення не мають
Первый
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