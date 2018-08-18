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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7140714171427143

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:43

  hume написав:
  Puente написав:Ну що за снобство ...
Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове .
Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...

На весенних украинских дорогах крепко задумался о здоровенном рамном джипе.

Желательно фирмы Miele :mrgreen:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)

Франчазинг "Докка-пицца": это оборудование, реклама и фирменный стиль.

тема понятна
тока это не Дока-пицца)
и оборудование с ценником х2)))

_______

Ну от, а тут цінник - доступний для кожного!
100% втримаються на плаву!
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:48

  vitaliian написав:
В Україні минулого року подорожчала оренда квартир

В Україні у 2020 році середня плата за оренду однокімнатної квартири зросла на 5,5% і тепер становить 3 903 гривні. Про це повідомляє Держстат у середу, 13 січня.

На першому місці за вартістю оренди – місто Київ – 7 624 гривні.

Далі йдуть Одеська область (5 029 гривень), Харківська (4 862 гривні) і Львівська області (4 776 гривень).

У той же час найдешевші квартири – в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні).
новость старая но интересная. Госстат увидел дорожай!

Виросла менше, чим ріст з.п. і менше чим % по депо за 2020.
Слабо.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:49

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если еще написать, что участникам b2b jewelry -скидка 10%, то бабло потечет рекой.
Можно так же сертификаты b2b jewelry обменивать на пиццу
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик не слушай никого. Они тебе зубы заговаривают, а пока ты уши развесил - уже сами мутятся в пиццу и рубят бабло. Это тема - 100%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:08

  airmax78 написав:Долярчик не слушай никого. Они тебе зубы заговаривают, а пока ты уши развесил - уже сами мутятся в пиццу и рубят бабло. Это тема - 100%.


Я вже дві точки замовив. Норм тема! Дякую!! Думаю під кінець року ламбу брати за отриманий прибуток!


:-)


Зи. Подивися дані статистики від Держкомстату по вартості 1к.

Мені здається їх тре розганяти, оскільки дані жодного прикладного значення не мають
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