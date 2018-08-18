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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7140714171427143

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 35
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
23%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
26%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:41

  sailed написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/490967/banky-znyzyly-stavky-na-depozyty-dlya-naselennya

Депозити ще знизили, всі в БЕТОН!)

це звідтки такі ставки, з Укрсиба чи ПБ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:40

давно не читала, да и лень

а вопрос такой, какие есть ЖК в хорошем районе с адекватным ценником? чтобы вот ремонт не жалко было делать, друзей пригласить не стыдно, и жить комфортно) послушаю
vap
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vap написав:а вопрос такой, какие есть ЖК в хорошем районе с адекватным ценником? чтобы вот ремонт не жалко было делать, друзей пригласить не стыдно, и жить комфортно) послушаю
Зависит от того, какой ценник для вас адекватен.
Из-за снижения предложения новостроя от всяких Аркад с Укрбудами, ценники на свежесданное не на задворках хорошо вырасли
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:04

  spekulant написав:
  Genie написав:ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023).
с 8.04. они же - от 1 930 000 грн
из 8 домов почти готов только 1й

муравейник около дороги и трамвайных линий, типа бизнес, а на самом деле уг


после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно,
интересно как воплотят. Дегтяревская конечно на любителя(( в 2000х одно время ездила там, постоянно было забито, не представляю как сейчас. Инфраструктура вроде не плохая.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:23

  Genie написав:
после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно, интересно как воплотят


Кстати, достаточно важный параметр для первички, если она покупается с целью переуступки. Помнится, в ЯГ тоже были красивые рендеры модных МОПов, а по факту получилось... УГ в ЯГ... Так что в ряде случаев объект нужно успеть продать пока рендеры остаются рендерами, и финального результата не видно
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:29

  Faceless написав:
vap написав:а вопрос такой, какие есть ЖК в хорошем районе с адекватным ценником? чтобы вот ремонт не жалко было делать, друзей пригласить не стыдно, и жить комфортно) послушаю
Зависит от того, какой ценник для вас адекватен.
Из-за снижения предложения новостроя от всяких Аркад с Укрбудами, ценники на свежесданное не на задворках хорошо вырасли

ой!
https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-slova/vyrosli-ili-vyrasli.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:34

flyman, а ти можеш отак свого виставити і помахати? :lol: :mrgreen:
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  #<1 ... 7140714171427143
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