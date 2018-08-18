Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав:ЖК Креатор - еще пару недель назад 1шки были от 1 450 000 (введение в экспл-ию 2й кв. 2023). с 8.04. они же - от 1 930 000 грн из 8 домов почти готов только 1й
муравейник около дороги и трамвайных линий, типа бизнес, а на самом деле уг
после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно, интересно как воплотят. Дегтяревская конечно на любителя(( в 2000х одно время ездила там, постоянно было забито, не представляю как сейчас. Инфраструктура вроде не плохая.
Genie написав: после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно, интересно как воплотят
Кстати, достаточно важный параметр для первички, если она покупается с целью переуступки. Помнится, в ЯГ тоже были красивые рендеры модных МОПов, а по факту получилось... УГ в ЯГ... Так что в ряде случаев объект нужно успеть продать пока рендеры остаются рендерами, и финального результата не видно