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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7141714271437144

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 36
1. Зросли більш, як на 15%
14%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
25%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:04

  airmax78 написав:
Согласен. Там местяк был для чего-то реально охрененного. Но... что уже поделаешь? Могли ведь и Львовский квартал очередной влепить.


это место заколдовано(
Зображення



здесь тоже похоже будет недострой


Зображення
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:52

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Genie написав:
после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно, интересно как воплотят


Кстати, достаточно важный параметр для первички, если она покупается с целью переуступки. Помнится, в ЯГ тоже были красивые рендеры модных МОПов, а по факту получилось... УГ в ЯГ... Так что в ряде случаев объект нужно успеть продать пока рендеры остаются рендерами, и финального результата не видно

Между тем ценничек там подрос до 60500 за метр. +17% в доллярах от "хаев 2019 года".

требуло брати, чому прощолкав?
але ще не пізно, ще є шанс +17% ще раз від хаїв 2021.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:56

Faceless вот что-то в радиусе 1 км от Крещатика, ну ладно 1.5 км. чтобы вокруг красиво, и удобно жить. Например, бульвар фонтанов сейчас выглядит - полный треш, а раньше же там клипы снимали...или лучше старый фонд от архитектора Городецкого?
vap
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vap написав:Faceless вот что-то в радиусе 1 км от Крещатика, ну ладно 1.5 км. чтобы вокруг красиво, и удобно жить. Например, бульвар фонтанов сейчас выглядит - полный треш, а раньше же там клипы снимали...или лучше старый фонд от архитектора Городецкого?
А что такого стало с БФ? Вроде фасад не колхозили, буквально недавно мимо проходил, выглядит вполне прилично
Faceless
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