Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав: после того, как они поменяли рендеры, выглядит проект довольно привлекательно, интересно как воплотят
Кстати, достаточно важный параметр для первички, если она покупается с целью переуступки. Помнится, в ЯГ тоже были красивые рендеры модных МОПов, а по факту получилось... УГ в ЯГ... Так что в ряде случаев объект нужно успеть продать пока рендеры остаются рендерами, и финального результата не видно
Между тем ценничек там подрос до 60500 за метр. +17% в доллярах от "хаев 2019 года".
требуло брати, чому прощолкав? але ще не пізно, ще є шанс +17% ще раз від хаїв 2021.
Faceless вот что-то в радиусе 1 км от Крещатика, ну ладно 1.5 км. чтобы вокруг красиво, и удобно жить. Например, бульвар фонтанов сейчас выглядит - полный треш, а раньше же там клипы снимали...или лучше старый фонд от архитектора Городецкого?
vap написав:Faceless вот что-то в радиусе 1 км от Крещатика, ну ладно 1.5 км. чтобы вокруг красиво, и удобно жить. Например, бульвар фонтанов сейчас выглядит - полный треш, а раньше же там клипы снимали...или лучше старый фонд от архитектора Городецкого?
А что такого стало с БФ? Вроде фасад не колхозили, буквально недавно мимо проходил, выглядит вполне прилично