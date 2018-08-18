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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:35
Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?
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