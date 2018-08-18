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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7142714371447145

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:20

  striped написав:Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?

А че, должен был приехать лично и всем морды набить? Полиция оцепила место. Не помогло. Все сделали за 1 сутки. Интереснее что будет дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:20

  striped написав:Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?


причем пишут, что демонтировать начали еще 20 марта https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/11/7289803/

вот еще об одном здании идет речь https://nv.ua/ukr/kyiv/kijivrada-vimagaye-vzhiti-zahodiv-dlya-zberezhennya-istorichnogo-budinku-na-podoli-novini-kiyeva-50153627.html
Будинок Вертипороха. У Києві руйнується ще одна історична будівля — Київрада вимагає вжити заходів

Колишній прибутковий будинок на розі вулиць Щекавицька і Межигірська в Києві, також відомий, як Будинок Вертипорох, знаходиться в критичному стані. Київрада вимагає від власників будівлі негайного вжиття заходів щодо збереження пам’ятки культурної спадщини.

За словами депутатки Київради і голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, до власників будинку звертаються не вперше. Департамент направляв приписи з вимогами по збереженню культурної спадщини міста, укладення охоронного договору, і проведення першочергових заходів для запобігання подальшого руйнування пам’ятника. Вимоги не були виконані. Вона додала, що останнім часом у місті почастішали випадки спеціального доведення історичних будівель до стану руйнації, щоб пізніше їх знести.



А на усадьбу Терещенко на б.Шевченко без слез смотреть нельзя, 20 лет хожу мимо и поражаюсь - истор.памятка, стыдоба Киева


Зображення

Зображення


Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве
Востаннє редагувалось Genie в Вів 13 кві, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Подруга покупает квартиру в Вудстории от ДБК-4

ага, і всього лише 1-1,5 від Хрещатика :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:41

  Genie написав:Зображення


Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве

К сожалению такими темпами через 20 лет в центре Киева не останется ни одного исторического здания и это очень грустно. Пока ещё довольно приятно гулять в районе Франка, Гончара,Хмельницкого, Липках.

Модный навесной фасад на заднем плане портит вид.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:К сожалению такими темпами через 20 лет в центре Киева не останется ни одного исторического здания и это очень грустно

Тоді, переберетесь у історичний Львів :)
Який, через 20р. заграє новими барвами на ціни нерухомості і оренди)))
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:53

  hume написав:
  Genie написав:Зображення


Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве

К сожалению такими темпами через 20 лет в центре Киева не останется ни одного исторического здания и это очень грустно. Пока ещё довольно приятно гулять в районе Франка, Гончара,Хмельницкого, Липках.

Модный навесной фасад на заднем плане портит вид.

Портит вид там глухая стена соседнего дома. А модный навесной фасад на заднем плане смотрится норм.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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