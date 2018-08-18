|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:20
А че, должен был приехать лично и всем морды набить? Полиция оцепила место. Не помогло. Все сделали за 1 сутки. Интереснее что будет дальше.
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:20
причем пишут, что демонтировать начали еще 20 марта
вот еще об одном здании идет речь
Будинок Вертипороха. У Києві руйнується ще одна історична будівля — Київрада вимагає вжити заходів
Колишній прибутковий будинок на розі вулиць Щекавицька і Межигірська в Києві, також відомий, як Будинок Вертипорох, знаходиться в критичному стані. Київрада вимагає від власників будівлі негайного вжиття заходів щодо збереження пам’ятки культурної спадщини.
За словами депутатки Київради і голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, до власників будинку звертаються не вперше. Департамент направляв приписи з вимогами по збереженню культурної спадщини міста, укладення охоронного договору, і проведення першочергових заходів для запобігання подальшого руйнування пам’ятника. Вимоги не були виконані. Вона додала, що останнім часом у місті почастішали випадки спеціального доведення історичних будівель до стану руйнації, щоб пізніше їх знести.
А на усадьбу Терещенко на б.Шевченко без слез смотреть нельзя, 20 лет хожу мимо и поражаюсь - истор.памятка, стыдоба Киева
Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве
Востаннє редагувалось Genie в Вів 13 кві, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:41
К сожалению такими темпами через 20 лет в центре Киева не останется ни одного исторического здания и это очень грустно. Пока ещё довольно приятно гулять в районе Франка, Гончара,Хмельницкого, Липках.
Модный навесной фасад на заднем плане портит вид.
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:53
Портит вид там глухая стена соседнего дома. А модный навесной фасад на заднем плане смотрится норм.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|