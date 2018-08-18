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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7143714471457146

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01

Ну що мужики? - для підняття..... настрою! ;)

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06

  Елена8 написав:
  stas_rst написав:
  Елена8 написав:Подруга покупает квартиру в Вудстории от ДБК-4

ага, і всього лише 1-1,5 від Хрещатика :)

А что было такое условие ?

Ну, конечно. Кстати, 1.5 км от Крещатика это .... ЯГ. Дома, которые ближе к Гончара. Ну ОК 1.6-1.7 км Но я думаю, это не критично. Как и техника миле.
airmax78
 
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  #<1 ... 7143714471457146
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