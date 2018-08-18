Ну, конечно. Кстати, 1.5 км от Крещатика это .... ЯГ. Дома, которые ближе к Гончара. Ну ОК 1.6-1.7 км Но я думаю, это не критично. Как и техника миле.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01
Ну що мужики? - для підняття..... настрою! ;)
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06
Ну, конечно. Кстати, 1.5 км от Крещатика это .... ЯГ. Дома, которые ближе к Гончара. Ну ОК 1.6-1.7 км Но я думаю, это не критично. Как и техника миле.
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