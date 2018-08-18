Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.
airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.
Уніт - всьо?
Дорого для меня. Недоступно. Если бы я в ОйТи работал - тогда другое дело. К тому же в ЯГ скоро метро будет почти у входа.
airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.
Уніт - всьо?
Дорого для меня. Недоступно. Если бы я в ОйТи работал - тогда другое дело. К тому же в ЯГ скоро метро будет почти у входа.