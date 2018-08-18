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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71447145714671477148>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01

Ну що мужики? - для підняття..... настрою! ;)

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06

  Елена8 написав:
  stas_rst написав:
  Елена8 написав:Подруга покупает квартиру в Вудстории от ДБК-4

ага, і всього лише 1-1,5 від Хрещатика :)

А что было такое условие ?

Ну, конечно. Кстати, 1.5 км от Крещатика это .... ЯГ. Дома, которые ближе к Гончара. Ну ОК 1.6-1.7 км Но я думаю, это не критично. Как и техника миле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:23

  airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.

Уніт - всьо?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:50

  flyman написав:
  airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.

Уніт - всьо?

Дорого для меня. Недоступно. Если бы я в ОйТи работал - тогда другое дело. К тому же в ЯГ скоро метро будет почти у входа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:54

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Да, и кто там страдал из-за отстутствия Новусов в пешей доступности от Золотых ворот? В ЯГ на первом этаже уже висит объявление о наборе сотрудников. Кольцо Новусов вокруг Золотых ворот сжимается.

Уніт - всьо?

Дорого для меня. Недоступно. Если бы я в ОйТи работал - тогда другое дело. К тому же в ЯГ скоро метро будет почти у входа.

не прибідняйся, 100куе в рік в прачєчной
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %b8%d0%b2/

Смотрю остановиться с уплотнением окраин столичные застройщики не могут. Как то рассказывал про побег сотрудника Интергала из построенного Интергалом Яскравого. Теперь будет ещё чуть чуть плотнее.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:22

  hume написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2021/03/%d0%b4%d0%bf%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b2/

Смотрю остановиться с уплотнением окраин столичные застройщики не могут. Как то рассказывал про побег сотрудника Интергала из построенного Интергалом Яскравого. Теперь будет ещё чуть чуть плотнее.

ну хоть и в тесноте зато в куйове :P
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:43

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ritter
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:05

  striped написав:Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?

Кому треба занесли і тому ніхто нічого не помітив.
Чи хтось вважає, що такі скандальні рішення відбуваються без відома КМДА?
unicdima
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