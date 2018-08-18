Додано: Вів 13 кві, 2021 14:46

airmax78 написав: В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)

Дык на этом, вообще-то, здешние перекупщики и зарабатывают. Ты не веришь их рассказам - вот те наИ сразу позволь вопрос тебе как адепту варшавских зарплат в Киеве - почему, например, в феврале регионы оплатили 93,7% выставленных счетов за коммуналку (21,52 из 22,96 млрд грн), а киевляне - лишь 78% (3,41 из 4,36 млрд грн)?1. Киевляне слишком заняты, им не до коммуналки?2. Депутаты и миллионеры не платят, потому что по долгам платят только трУсы?3. Все деньги отнесли застройщикам, чуть позже оплатят и коммуналку?Какие еще экзотические, или и вовсе абсурдные версии будут?Если позволишь, я предложу свою - это долги понаехов (доля которых в Киеве самая высокая по стране), арендующих жилье и не справляющихся с оплатой еще и коммуналки по причине своих низких зарплат и высокой коронакризисной безработицы