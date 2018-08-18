Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості: ЖК Creator City 1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн) 2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн) 3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн) 4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)
es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості: ЖК Creator City 1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн) 2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн) 3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн) 4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)
сарказм еслі шо.
Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93? В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)
es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості: ЖК Creator City 1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн) 2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн) 3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн) 4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)
сарказм еслі шо.
Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93? В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)
хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад
Прошу коментар з останніх практичних реалізацій! Податки при продажу нерухомого майна/квартири: ПДФО від продажу нерухомого майна - 5% 1,5% - Військ. збір 1% - Пенс.збір 1% - Держмито Прошу спростувати/підтвердити актуальність і підказати, хто і що саме платить на угоді. Уточнення по власності: 0,75 - спадок, 0,25 - дарування (до 3-х років)
Якщо так, то як застосовуються наступні умови для звільнення від пдфо - дотримання усіх умов сукупно чи достатньо виконання однієї ? - Угода купівлі-продажу є єдиною в звітному році - Нерухомість знаходиться у власності продавця більше трьох років. Якщо об'єкт нерухомості перейшов у спадок, у виконанні цієї умови немає потреби.
airmax78 написав:В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)
Дык на этом, вообще-то, здешние перекупщики и зарабатывают. Ты не веришь их рассказам - вот те на
И сразу позволь вопрос тебе как адепту варшавских зарплат в Киеве - почему, например, в феврале регионы оплатили 93,7% выставленных счетов за коммуналку (21,52 из 22,96 млрд грн), а киевляне - лишь 78% (3,41 из 4,36 млрд грн)? http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/04/40.pdf
1. Киевляне слишком заняты, им не до коммуналки? 2. Депутаты и миллионеры не платят, потому что по долгам платят только трУсы? 3. Все деньги отнесли застройщикам, чуть позже оплатят и коммуналку?
Какие еще экзотические, или и вовсе абсурдные версии будут?
Если позволишь, я предложу свою - это долги понаехов (доля которых в Киеве самая высокая по стране), арендующих жилье и не справляющихся с оплатой еще и коммуналки по причине своих низких зарплат и высокой коронакризисной безработицы
es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості: ЖК Creator City 1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн) 2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн) 3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн) 4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)
сарказм еслі шо.
Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93? В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)
хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад
О точно, мое удивление вчера подействовало))
Востаннє редагувалось Genie в Вів 13 кві, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с)
Дык на этом, вообще-то, здешние перекупщики и зарабатывают. Ты не веришь их рассказам - вот те на
И сразу позволь вопрос тебе как адепту варшавских зарплат в Киеве - почему, например, в феврале регионы оплатили 93,7% выставленных счетов за коммуналку (21,52 из 22,96 млрд грн), а киевляне - лишь 78% (3,41 из 4,36 млрд грн)? http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/04/40.pdf
1. Киевляне слишком заняты, им не до коммуналки? 2. Депутаты и миллионеры не платят, потому что по долгам платят только трУсы? 3. Все деньги отнесли застройщикам, чуть позже оплатят и коммуналку?
Какие еще экзотические, или и вовсе абсурдные версии будут?
Если позволишь, я предложу свою - это долги понаехов (доля которых в Киеве самая высокая по стране), арендующих жилье и не справляющихся с оплатой еще и коммуналки по причине своих низких зарплат и высокой коронакризисной безработицы
plugatyrev написав:хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад
Прыжок дохлой кошки) Кстати, это же будет видно и на графике столь ненавистных местными практиками индексов - Домик за 2 месяца показывает +3%, и что-то я не слышал воплей в духе "это все мусор" (наверно, как будет показывать падение, снова мусором станет )