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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7145714671477148>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:09

Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості:
ЖК Creator City
1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн)
2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн)
3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн)
4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)

сарказм еслі шо.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:19

  es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості:
ЖК Creator City
1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн)
2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн)
3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн)
4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)

сарказм еслі шо.

Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93?
В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:26

  flyman написав:не прибідняйся, 100куе в рік в прачєчной
плюс 15 грн юристом в осбб
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:40

  airmax78 написав:
  es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості:
ЖК Creator City
1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн)
2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн)
3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн)
4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)

сарказм еслі шо.

Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93?
В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) :oops:

хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:44

Прошу коментар з останніх практичних реалізацій!
Податки при продажу нерухомого майна/квартири:
ПДФО від продажу нерухомого майна - 5%
1,5% - Військ. збір
1% - Пенс.збір
1% - Держмито
Прошу спростувати/підтвердити актуальність і підказати, хто і що саме платить на угоді.
Уточнення по власності: 0,75 - спадок, 0,25 - дарування (до 3-х років)

Якщо так, то як застосовуються наступні умови для звільнення від пдфо - дотримання усіх умов сукупно чи достатньо виконання однієї ?
- Угода купівлі-продажу є єдиною в звітному році
- Нерухомість знаходиться у власності продавця більше трьох років. Якщо об'єкт нерухомості перейшов у спадок, у виконанні цієї умови немає потреби.

Дякую наперед за підказки!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:46

  airmax78 написав:В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) :oops:


Дык на этом, вообще-то, здешние перекупщики и зарабатывают. Ты не веришь их рассказам - вот те на :shock:

И сразу позволь вопрос тебе как адепту варшавских зарплат в Киеве - почему, например, в феврале регионы оплатили 93,7% выставленных счетов за коммуналку (21,52 из 22,96 млрд грн), а киевляне - лишь 78% (3,41 из 4,36 млрд грн)?
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/04/40.pdf

1. Киевляне слишком заняты, им не до коммуналки?
2. Депутаты и миллионеры не платят, потому что по долгам платят только трУсы?
3. Все деньги отнесли застройщикам, чуть позже оплатят и коммуналку?

Какие еще экзотические, или и вовсе абсурдные версии будут? :mrgreen:

Если позволишь, я предложу свою - это долги понаехов (доля которых в Киеве самая высокая по стране), арендующих жилье и не справляющихся с оплатой еще и коммуналки по причине своих низких зарплат и высокой коронакризисной безработицы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:52

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  es77 написав:Схоже почали палати дупи, грандіозний обвал на ринку нерухомості:
ЖК Creator City
1-кімнатні: від 1.4 млн грн (була від 1.93 млн грн)
2-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.52 млн грн)
3-кімнатні: від 2.8 млн грн (була від 2.98 млн грн)
4-кімнатні: від 7.01 млн грн (була від 7.64 млн грн)

сарказм еслі шо.

Может наоборот? Было 1.4 стало 1.93?
В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) :oops:

хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад



О точно, мое удивление вчера подействовало))
Востаннє редагувалось Genie в Вів 13 кві, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В любом случае - это ж не рост цен на недвижимость. Нет. Это "рост цены дериватива по мере роста готовности объекта"(с) :oops:


Дык на этом, вообще-то, здешние перекупщики и зарабатывают. Ты не веришь их рассказам - вот те на :shock:

И сразу позволь вопрос тебе как адепту варшавских зарплат в Киеве - почему, например, в феврале регионы оплатили 93,7% выставленных счетов за коммуналку (21,52 из 22,96 млрд грн), а киевляне - лишь 78% (3,41 из 4,36 млрд грн)?
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/04/40.pdf

1. Киевляне слишком заняты, им не до коммуналки?
2. Депутаты и миллионеры не платят, потому что по долгам платят только трУсы?
3. Все деньги отнесли застройщикам, чуть позже оплатят и коммуналку?

Какие еще экзотические, или и вовсе абсурдные версии будут? :mrgreen:

Если позволишь, я предложу свою - это долги понаехов (доля которых в Киеве самая высокая по стране), арендующих жилье и не справляющихся с оплатой еще и коммуналки по причине своих низких зарплат и высокой коронакризисной безработицы

все кинулись скупать асики и занимать очередь под аэс для майнинга по демпинговым тарифам
https://tech.liga.net/technology/articl ... dy-ili-net
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:58

  plugatyrev написав:хорош умняк давить. там видать кто-то подобоср@лся. откатили все в зад


Прыжок дохлой кошки) Кстати, это же будет видно и на графике столь ненавистных местными практиками индексов - Домик за 2 месяца показывает +3%, и что-то я не слышал воплей в духе "это все мусор" (наверно, как будет показывать падение, снова мусором станет :mrgreen: )
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:04

  ritter написав:Успіх
Моя улюблена пісня. До речі, я - одесит

Я цю пісню колись тримав на вхідний дзвінок в телефоні :D
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