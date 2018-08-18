а он откуда взялся, перестали строить или стали активнее покупать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:24
Дуже цікава тема і ПО ТЕМІ! Тож перекидаю її сюди!
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ!
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:31
Предложение сократилось на 70% (по 3-му кв. 2020-го, 4-й не смотрел). Как сильно сократилось предложение - хз, но для возникновения дефицита хватило бы его сокращения и на 50-60%
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!
вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33
Ще раз прохання проконсультувати. Сьогодні потрібно рішення по оформленню довіреності!
Дякую.
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