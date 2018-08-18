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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7145714671477148

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:. Главный драйвер роста цен на жилье - временный дефицит первички.
а он откуда взялся, перестали строить или стали активнее покупать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:24

Дуже цікава тема і ПО ТЕМІ! Тож перекидаю її сюди!

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:
  stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))

Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте

Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!

Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?

Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ! :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:31

  vitaliian написав:
  zРадио написав:. Главный драйвер роста цен на жилье - временный дефицит первички.
а он откуда взялся, перестали строить или стали активнее покупать?


Предложение сократилось на 70% (по 3-му кв. 2020-го, 4-й не смотрел). Как сильно сократилось предложение - хз, но для возникновения дефицита хватило бы его сокращения и на 50-60%
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Хіба вони такі ж малоризикові?
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!

вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33

Ще раз прохання проконсультувати. Сьогодні потрібно рішення по оформленню довіреності!
Дякую.
viewtopic.php?p=5209945#p5209945
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:41

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Хіба вони такі ж малоризикові?
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!

вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.

Це якщо в котлован.
А якщо в готове - то всьо пучком!© :D

п.с.
Це Успіх - може собі дозволити такий ризик, так як впевнений в своєму УСПІХУ! :D
А так, то не всі можуть собі дозволити такі ризики - мало хто може це зробити!© :mrgreen:
Успіх
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