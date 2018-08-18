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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:24
dinozavrik написав: Успіх написав: stryzhko написав:
розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи
ви принципово не розглядаєте
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ!
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:31
vitaliian написав: zРадио написав:
. Главный драйвер роста цен на жилье - временный дефицит первички.
а он откуда взялся, перестали строить или стали активнее покупать?
Предложение сократилось на 70% (по 3-му кв. 2020-го, 4-й не смотрел). Как сильно сократился спрос - хз, но для возникновения дефицита хватило бы его сокращения и на 50-60%
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 13 кві, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33
Успіх написав:
Хіба вони такі ж малоризикові?
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!
вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 13 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33
Ще раз прохання проконсультувати. Сьогодні потрібно рішення по оформленню довіреності!
Дякую.viewtopic.php?p=5209945#p5209945
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:41
vitaliian написав: Успіх написав:
Хіба вони такі ж малоризикові?
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!
вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Це якщо в котлован.
А якщо в готове - то все пучком!©
п.с.
Це Успіх - може собі дозволити такий ризик, так як впевнений в своєму УСПІХУ!
А так, то не всі можуть собі дозволити такі ризики - мало хто може це зробити!©
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:41
Investor_K написав:
Люди умирают от коронавируса.
Бизнес (коммерсы) закрываются.
Предложений по аренде комнедвижимости как лавина увеличивается.
Долги по коммуналке - миллиарды.
Что является драйвом рост цен на недвигу?
Я для себя нашел только одно объяснение - после снижения ставок по депозитам многие повелись на рассказы риелторов про личный пенсионный фонд и решили податься в лендлорды. Потому недвижка и растет только в Киеве, а не во всей стране.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:45
https://news.finance.ua/ua/news/-/490967/banky-znyzyly-stavky-na-depozyty-dlya-naselennya
Депозитний портфель банків у березні 2021 року зріс на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 680 млрд грн, підприємств зріс на 2,9% до 658 млрд грн.
Понесли Долярчики пачки Франклінів у ВП брати бетон з модними МЗК
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:51
vitaliian написав: Investor_K написав:
Что является драйвом рост цен на недвигу?
обесценивание денег и отсутствие альтернатив их вложения.
В 2006-2008 доллар также обесценивался?
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