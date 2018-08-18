Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти! Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п..... А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!" Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові? Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни) Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але... Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя! Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них! А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче! Так що - ДумайТЕ!
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!
вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 2 разів.
когда вы покупаете воздух над котлованом взамен получая филькину грамоту это малый риск, а что тогда большой? я вам предлагаю экскурсию по построенным домам которые застройщик 3 года не вводит в эксплуатацию, сидит себе в офисе, пьёт чай и никто ему ничего сделать не может, ни инвесторы, ни прокуратура с судом, потому что никаких законов он не нарушал!
вы себе представить не можете насколько рисковые инвестиции в чужую стройку.
Investor_K написав:Люди умирают от коронавируса. Бизнес (коммерсы) закрываются. Предложений по аренде комнедвижимости как лавина увеличивается. Долги по коммуналке - миллиарды.
Что является драйвом рост цен на недвигу?
Я для себя нашел только одно объяснение - после снижения ставок по депозитам многие повелись на рассказы риелторов про личный пенсионный фонд и решили податься в лендлорды. Потому недвижка и растет только в Киеве, а не во всей стране.
stas_rst написав:Прошу коментар з останніх практичних реалізацій! Податки при продажу нерухомого майна/квартири: ПДФО від продажу нерухомого майна - 5% 1,5% - Військ. збір 1% - Пенс.збір 1% - Держмито Прошу спростувати/підтвердити актуальність і підказати, хто і що саме платить на угоді. Уточнення по власності: 0,75 - спадок, 0,25 - дарування (до 3-х років)
Якщо так, то як застосовуються наступні умови для звільнення від пдфо - дотримання усіх умов сукупно чи достатньо виконання однієї ? - Угода купівлі-продажу є єдиною в звітному році - Нерухомість знаходиться у власності продавця більше трьох років. Якщо об'єкт нерухомості перейшов у спадок, у виконанні цієї умови немає потреби.
Дякую наперед за підказки!
при соблюдении обеих условий при продаже спадщины 5% и 1.5% не платится пенссбор платит покупатель за услуги нотаря как договорятся(чаще 50/50)
Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве
К сожалению такими темпами через 20 лет в центре Киева не останется ни одного исторического здания и это очень грустно. Пока ещё довольно приятно гулять в районе Франка, Гончара,Хмельницкого, Липках.
Модный навесной фасад на заднем плане портит вид.
и вот как жители города, громада может повлиять на что-то? кроме как создавать петиции.
А вот жители оплатили 30% cтоимости реставрации фасада здания 1910 года на улице Бульварно-Кудрявской, 19. Это доходный дом Августа Септера - памятка архитектуры
В Киеве восстановили фасад здания 1910 года на улице Бульварно-Кудрявской, 19. Жители дома оплатили 30% стоимости реставрации. Реконструкция проводилась в рамках городской программы софинансирования по инициативе местных жителей. Об этом сообщил глава Шевченковской районной городской администрации Олег Гаряга. «Благодаря инициативе и содействию жителей дома в этом месяце мы завершили ремонтно-реставрационные работы фасада жилого дома — памятки архитектуры местного значения», — говорит Гаряга. Общая стоимость реконструкции с восстановлением декоративных элементов и разработкой проектной документации — 1,3 миллиона гривен, а 30% профинансировали совладельцы дома.