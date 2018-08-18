Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:В 2006-2008 доллар также обесценивался?
в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.
Сейчас похоже на 2006-2008 но в меньшей степени, машин навезли их цены +/- умеренные (хотя за старье по прежнему хотят нереальные деньги), а услуги подорожали капец как. Перевезти холодильник из Киева в Ирпень вчера мне зарядили 800 грн (полтора часа работы). Это без стоимости погрузок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:В 2006-2008 доллар также обесценивался?
в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.
Сейчас похоже на 2006-2008 но в меньшей степени, машин навезли их цены +/- умеренные, а услуги подорожали капе как. Перевезти холодильник из Киева в Ирпень мне зарядили 800 грн (полтора часа работы).
stas_rst написав:Прошу коментар з останніх практичних реалізацій! Податки при продажу нерухомого майна/квартири: ПДФО від продажу нерухомого майна - 5% 1,5% - Військ. збір 1% - Пенс.збір 1% - Держмито Прошу спростувати/підтвердити актуальність і підказати, хто і що саме платить на угоді. Уточнення по власності: 0,75 - спадок, 0,25 - дарування (до 3-х років)
Якщо так, то як застосовуються наступні умови для звільнення від пдфо - дотримання усіх умов сукупно чи достатньо виконання однієї ? - Угода купівлі-продажу є єдиною в звітному році - Нерухомість знаходиться у власності продавця більше трьох років. Якщо об'єкт нерухомості перейшов у спадок, у виконанні цієї умови немає потреби.
vitaliian написав:в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.
Долго пытался понять, где здесь дорожай
Но вижу, что ты пишешь просто от балды. Как и всё, что ты написал ранее