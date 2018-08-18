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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7146714771487149

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:В 2006-2008 доллар также обесценивался?
в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.

Сейчас похоже на 2006-2008 но в меньшей степени, машин навезли их цены +/- умеренные (хотя за старье по прежнему хотят нереальные деньги), а услуги подорожали капец как. Перевезти холодильник из Киева в Ирпень вчера мне зарядили 800 грн (полтора часа работы). Это без стоимости погрузок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:58

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:В 2006-2008 доллар также обесценивался?
в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.

Сейчас похоже на 2006-2008 но в меньшей степени, машин навезли их цены +/- умеренные, а услуги подорожали капе как. Перевезти холодильник из Киева в Ирпень мне зарядили 800 грн (полтора часа работы).
Переезжайте в Киев
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:00

  stas_rst написав:Прошу коментар з останніх практичних реалізацій!
Податки при продажу нерухомого майна/квартири:
ПДФО від продажу нерухомого майна - 5%
1,5% - Військ. збір
1% - Пенс.збір
1% - Держмито
Прошу спростувати/підтвердити актуальність і підказати, хто і що саме платить на угоді.
Уточнення по власності: 0,75 - спадок, 0,25 - дарування (до 3-х років)

Якщо так, то як застосовуються наступні умови для звільнення від пдфо - дотримання усіх умов сукупно чи достатньо виконання однієї ?
- Угода купівлі-продажу є єдиною в звітному році
- Нерухомість знаходиться у власності продавця більше трьох років. Якщо об'єкт нерухомості перейшов у спадок, у виконанні цієї умови немає потреби.

Дякую наперед за підказки!

https://biz.ligazakon.net/news/201562_prodazh-nerukhomost-yak-podatki-treba-splatiti
Хорошая и свежая консультация от налоговой.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Переезжайте в Киев
из-за неадекватов? я нашел людей которые бесплатно перевезли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:03

Прохожий, stm Дякую за коментар!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:13

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Переезжайте в Киев
из-за неадекватов? я нашел людей которые бесплатно перевезли.
Поделитесь клнтактами этих хороших людей.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Поделитесь клнтактами этих хороших людей.
у каждого человека должны быть друзья готовые прийти на помощь, у некоторых из них есть фургоны. А деньги я предлагал, они не взяли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:А деньги я предлагал, они не взяли.

значить погано пропонував або не ту суму :)
шутка юмора
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Поделитесь клнтактами этих хороших людей.
у каждого человека должны быть друзья готовые прийти на помощь, у некоторых из них есть фургоны. А деньги я предлагал, они не взяли.

Наверное, эти друзья -Ваши подчиненные. Или зависимые от Вас.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:38

  vitaliian написав:в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.

Долго пытался понять, где здесь дорожай

Но вижу, что ты пишешь просто от балды. Как и всё, что ты написал ранее
pesikot
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  #<1 ... 7146714771487149
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