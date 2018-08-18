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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А песікот вдалу аву собі підібрав, а?
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зачем ты меня читаешь, нечего делать или патологическая зависимость от чьей-то балды?
угу подчиненные разной степени давности (последние 6 лет работаю на себя) и зависимых от меня среди них нет. Достаточно, не об этом ветка. кто не верит в цифру 800 грн (перевезти холодильник с Голосеево в Ирпень) могу дать телефон перевозчика в личку. Суть вышесказанного - дорожает не только газ/свет, олия и сахар.
справедливости ради дорожает не всё, некоторая техника даже дешевеет. Фокстрот вчера устроил ночь распродаж
судя по отсутствию даты на баннере делаю вывод что такие "распродажи" персонифицированы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 20:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та, мабуть, послуги повій тепер дешевші, ніж послуги вантажників, плиточників, електриків і т.п.
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это цепная реакция, человек который работает на себя видит что ему перестало хватать денег, не вдаваясь в причинно следственные связи, поднимает цену (прежде всего на услуги), не оценивая её адекватность объективными метриками. С промтоварами сложнее, всё же чайников выбор больше чем электриков/сантехников.
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:58
Гав-гав, гав-гав, гав-гав...
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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