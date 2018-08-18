Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Люди умирают от коронавируса. Бизнес (коммерсы) закрываются. Предложений по аренде комнедвижимости как лавина увеличивается. Долги по коммуналке - миллиарды.
Что является драйвом рост цен на недвигу?
Я для себя нашел только одно объяснение - после снижения ставок по депозитам многие повелись на рассказы риелторов про личный пенсионный фонд и решили податься в лендлорды. Потому недвижка и растет только в Киеве, а не во всей стране.
Как минимум в Кропивницкого и Каменском +15-20% за последние полгода. Слежу за ценами именно в этих городах
striped написав:Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?
Колишній прибутковий будинок на розі вулиць Щекавицька і Межигірська в Києві, також відомий, як Будинок Вертипорох, знаходиться в критичному стані. Київрада вимагає від власників будівлі негайного вжиття заходів щодо збереження пам’ятки культурної спадщини.
За словами депутатки Київради і голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, до власників будинку звертаються не вперше. Департамент направляв приписи з вимогами по збереженню культурної спадщини міста, укладення охоронного договору, і проведення першочергових заходів для запобігання подальшого руйнування пам’ятника. Вимоги не були виконані. Вона додала, що останнім часом у місті почастішали випадки спеціального доведення історичних будівель до стану руйнації, щоб пізніше їх знести.
А на усадьбу Терещенко на б.Шевченко без слез смотреть нельзя, 20 лет хожу мимо и поражаюсь - истор.памятка, стыдоба Киева
Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве
Если кто не знает, то первая аптека - тоже памятник архитектуры, фактический. Но от нее остался аптечный киоск, а архитектура спрятана под яркими картонками аптеки доброго дня и гастрономчика. Это все успели с нового года
Успіх написав:Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти! Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п..... А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!" Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові? Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни) Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але... Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя! Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них! А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче! Так що - ДумайТЕ!
И это говорит человек, купивший воздух на первичке... Ладно, раз Долярчик любит ютубчик, пошарю ему видео тоже для общего развития https://www.youtube.com/watch?v=qV2HbG19ssM Вкратце: все с однушек начинали, но потом переростают это, хотя не все правда
Sidus написав:А вы умеете торговаться Мне нравится хороший торг, но бесплатно стараюсь ничего не получать - плохо для кармы. Да и не верю я в бесплатное, как правило косвенно платишь чем-то другим
этим ты даёшь возможность другому человеку сделать искренне бескорыстный поступок что мега хорошо для кармы. Разумеется если ты не выпрашиваешь (даже косвенно) чьё-то "бескорыстие". Всё имхо, ссылок где я об этом прочитал не просите). Сам помогаю либо бескорыстно, либо не помогаю вообще.
budmix_org написав:Как минимум в Кропивницкого и Каменском +15-20% за последние полгода. Слежу за ценами именно в этих городах
это продажа или аренда?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 22:08, всього редагувалось 7 разів.
Investor_K написав:Наверное, эти друзья -Ваши подчиненные. Или зависимые от Вас.
Да прям таки, все вокруг только и думают о наживе. Ну я например не раз помогал с транспортом безлошадным друзьям и просто знакомым и денег не брал. Или когда в снегопад люди на джипах пузотёрки из сугробов вытаскивают, тоже в надеются заработать?