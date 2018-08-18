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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7148714971507151>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:46

  striped написав:
  Investor_K написав:Люди умирают от коронавируса.
Бизнес (коммерсы) закрываются.
Предложений по аренде комнедвижимости как лавина увеличивается.
Долги по коммуналке - миллиарды.

Что является драйвом рост цен на недвигу?


Я для себя нашел только одно объяснение - после снижения ставок по депозитам многие повелись на рассказы риелторов про личный пенсионный фонд и решили податься в лендлорды. Потому недвижка и растет только в Киеве, а не во всей стране.

Как минимум в Кропивницкого и Каменском +15-20% за последние полгода. Слежу за ценами именно в этих городах
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:26

  Genie написав:
  striped написав:Пока вы продолжаете поощрять тещиного пиццайоло я пожалуй вопрошу по местным новостям - а все защитники Кличко едины во мнении что у Виталика просто не было полномочий на защиту дома Уткина? Или он "просто не знал"/ его "не успели проинформировать"?


причем пишут, что демонтировать начали еще 20 марта https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/11/7289803/

вот еще об одном здании идет речь https://nv.ua/ukr/kyiv/kijivrada-vimagaye-vzhiti-zahodiv-dlya-zberezhennya-istorichnogo-budinku-na-podoli-novini-kiyeva-50153627.html
Будинок Вертипороха. У Києві руйнується ще одна історична будівля — Київрада вимагає вжити заходів

Колишній прибутковий будинок на розі вулиць Щекавицька і Межигірська в Києві, також відомий, як Будинок Вертипорох, знаходиться в критичному стані. Київрада вимагає від власників будівлі негайного вжиття заходів щодо збереження пам’ятки культурної спадщини.

За словами депутатки Київради і голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, до власників будинку звертаються не вперше. Департамент направляв приписи з вимогами по збереженню культурної спадщини міста, укладення охоронного договору, і проведення першочергових заходів для запобігання подальшого руйнування пам’ятника. Вимоги не були виконані. Вона додала, що останнім часом у місті почастішали випадки спеціального доведення історичних будівель до стану руйнації, щоб пізніше їх знести.



А на усадьбу Терещенко на б.Шевченко без слез смотреть нельзя, 20 лет хожу мимо и поражаюсь - истор.памятка, стыдоба Киева


Зображення

Зображення


Кто интересуется такими старинными зданиями, рекомендую сходить посмотреть Шоколадный домик на Липках, хотя бы приблизительно, как могут выглядеть и какую функцию нести такие здания в Киеве


Если кто не знает, то первая аптека - тоже памятник архитектуры, фактический. Но от нее остался аптечный киоск, а архитектура спрятана под яркими картонками аптеки доброго дня и гастрономчика. Это все успели с нового года
adeges
 
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  Успіх написав:
  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте

Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!

Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?

Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ! :)


И это говорит человек, купивший воздух на первичке...
Ладно, раз Долярчик любит ютубчик, пошарю ему видео тоже для общего развития https://www.youtube.com/watch?v=qV2HbG19ssM
Вкратце: все с однушек начинали, но потом переростают это, хотя не все правда
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:44

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Переезжайте в Киев
из-за неадекватов? я нашел людей которые бесплатно перевезли.


А вы умеете торговаться :)
Мне нравится хороший торг, но бесплатно стараюсь ничего не получать - плохо для кармы. Да и не верю я в бесплатное, как правило косвенно платишь чем-то другим
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А вы умеете торговаться
Мне нравится хороший торг, но бесплатно стараюсь ничего не получать - плохо для кармы. Да и не верю я в бесплатное, как правило косвенно платишь чем-то другим
этим ты даёшь возможность другому человеку сделать искренне бескорыстный поступок что мега хорошо для кармы. Разумеется если ты не выпрашиваешь (даже косвенно) чьё-то "бескорыстие". Всё имхо, ссылок где я об этом прочитал не просите). Сам помогаю либо бескорыстно, либо не помогаю вообще.

  budmix_org написав:Как минимум в Кропивницкого и Каменском +15-20% за последние полгода. Слежу за ценами именно в этих городах
это продажа или аренда?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 22:08, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По місту борди висять - Unit квітень місяць іновацій знижки до 17%
в грудні в них було- В UNIT.HOME ПРИЙШЛА ЗИМА, А РАЗОМ З НЕЮ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ ДО -17%
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:04

  Investor_K написав:Наверное, эти друзья -Ваши подчиненные. Или зависимые от Вас.


Да прям таки, все вокруг только и думают о наживе. Ну я например не раз помогал с транспортом безлошадным друзьям и просто знакомым и денег не брал. Или когда в снегопад люди на джипах пузотёрки из сугробов вытаскивают, тоже в надеются заработать?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://texty.org.ua/articles/103364/be ... 3SjUEorqCM

Бетонний «Світлопарк». «Майже на Печерську», але між ТЕЦ і цементним заводом
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:02

Рада конвертувала всі валютні кредити населення в гривню

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
тепер рОкетою
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:21

  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
тепер рОкетою

Ну а че, нормальные условия приняли: конвертация по текущему курсу а не по 5.05, проценты по индексу годовых депозитных ставок в грише, а не по какому-то искусственному рейту. Я прямо сильно удивлен адекватности принятного закона.
Если так дальше пойдет - вступлю в Слугу народа.
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