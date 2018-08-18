Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну а че, нормальные условия приняли: конвертация по текущему курсу а не по 5.05, проценты по индексу годовых депозитных ставок в грише, а не по какому-то искусственному рейту. Я прямо сильно удивлен адекватности принятного закона. Если так дальше пойдет - вступлю в Слугу народа.
Такое могли принять только сейчас, потому сто это близкий к незаметному эффект на заемщиков. А вот полтора года назад и раньше при относительно стабильном курсе их платеж а долларах прыгнул бы очень заметно.