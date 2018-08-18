Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну а че, нормальные условия приняли: конвертация по текущему курсу а не по 5.05, проценты по индексу годовых депозитных ставок в грише, а не по какому-то искусственному рейту. Я прямо сильно удивлен адекватности принятного закона. Если так дальше пойдет - вступлю в Слугу народа.
Такое могли принять только сейчас, потому сто это близкий к незаметному эффект на заемщиков. А вот полтора года назад и раньше при относительно стабильном курсе их платеж а долларах прыгнул бы очень заметно.
Instagram-блогерка з Івано-Франківська Юлія Вербинець, відома як Verbaaa, відзначила 18-річчя. На честь повноліття вона влаштувала пишний захід. На святкуванні дня народження блогерки зібралося безліч не тільки гостей, а й зірок. Ведучим заходу став Юрій Горбунов, а для іменинниці виступив Дмитро Монатік, Амадор Лопез та популярні ілюзіоністи Magic Five. У своїх сторіс Вербинець показала, як облаштувала приміщення для свого свята. Також іменинниця поділилася, що один з її друзів замовив рекламу на білборді з їхнім спільним фото і поздоровленням. Бюджет - 2 мрії Сержика.
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)