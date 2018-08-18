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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7148714971507151

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:53

  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
тепер рОкетою

в домкрат :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:53

  plugatyrev написав:
  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
тепер рОкетою

в домкрат :?

Лишь бы че-то написать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 04:19

  airmax78 написав:
  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
тепер рОкетою

Ну а че, нормальные условия приняли: конвертация по текущему курсу а не по 5.05, проценты по индексу годовых депозитных ставок в грише, а не по какому-то искусственному рейту. Я прямо сильно удивлен адекватности принятного закона.
Если так дальше пойдет - вступлю в Слугу народа.


Такое могли принять только сейчас, потому сто это близкий к незаметному эффект на заемщиков. А вот полтора года назад и раньше при относительно стабильном курсе их платеж а долларах прыгнул бы очень заметно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 05:52

  budmix_org написав:Как минимум в Кропивницкого и Каменском +15-20% за последние полгода. Слежу за ценами именно в этих городах
это продажа или аренда?[/quote]

Это продажа, аренда всего на 5-10%
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:23

Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Брєд сивої кобили.

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/mon ... 53845.html

Instagram-блогерка з Івано-Франківська Юлія Вербинець, відома як Verbaaa, відзначила 18-річчя. На честь повноліття вона влаштувала пишний захід. На святкуванні дня народження блогерки зібралося безліч не тільки гостей, а й зірок. Ведучим заходу став Юрій Горбунов, а для іменинниці виступив Дмитро Монатік, Амадор Лопез та популярні ілюзіоністи Magic Five. У своїх сторіс Вербинець показала, як облаштувала приміщення для свого свята. Також іменинниця поділилася, що один з її друзів замовив рекламу на білборді з їхнім спільним фото і поздоровленням. Бюджет - 2 мрії Сержика.

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Брєд сивої кобили.
речь шла об умственно здоровых детях. Понты к умственному здоровью отношения не имеют, обычная компенсация ущербности.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:06

  vitaliian написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Брєд сивої кобили.
речь шла об умственно здоровых детях. Понты к умственному здоровью отношения не имеют, обычная компенсация ущербности.

бетон це іграшки для старперів,
зумери вибираюють емоції, а не бетон:

Я б могла купити собі три квартири або десять машин, але я вибрала емоції, якы не забуду ніколи.

так що заганяли-растішкі з маркетингу зря стараються, показуючи рОкету,
не працює...
тре продавати не бетон, а "незабутні емоції бетона"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тре продавати не бетон, а "незабутні емоції бетона"
300+ киевских недостроев ещё те эмоции. А если серьёзно, в доцифровую эру такого системного дефицита эмоций не было, к нему привела чрезмерная виртуальщина.
vitaliian
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