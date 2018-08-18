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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:02
Первый написав: vitaliian написав: Первый написав:
Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Брєд сивої кобили.
речь шла об умственно здоровых детях. Понты к умственному здоровью отношения не имеют, обычная компенсация ущербности.
Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
Ну таке:-) дивитися на біле і казати що це чорне має право кожен індивідум. Правда колір від цього не зміниться.
Чомусь згадав рекламку часів Януковича що син виросте і стане як тато - слюсарем
Ну, честно говоря, у меня есть вопросы к аудитории всех этих инстаграмм-, ютьюб и тик-ток блоггеров. Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?
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airmax78
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:11
airmax78 написав:
Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?
Толи дело правильные плинтуса.
Там хоть кто-то разарабатывает или хотя бы не теряет))
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:17
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 кві, 2021 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:21
airmax78 написав:
Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?
потенційні безробітні
або НЕбезробітні, за умови наявності янелохів.
Приклад: у моєму оточенні є сім"я, де чоловік ішачить на реальній роботі, а дружина "в творческом поиске" - ютубблогер-тренер по психології стосунків (сама не психолог ніразу, просто а_поговорить).
Ще один дурачок звільнився з хорошої роботи із стабільним прибутком і веде тренінги "як сати багатим, нікуя не роблячи".
І, що найголовніше, і у першої, і у другого є клієнтура. Не мільйонники, але по декілька тисяч дурачків набрали. За цей процент і живуть
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23
Первый написав:
Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб бесплатно (или за добровольный донат) и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.
Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребностей и ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:27
vitaliian написав: Первый написав:
Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб только бесплатно и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.
Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребномтей/ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.
ага, "когда начнеться обвал", дуже інформативна тема ... правда не інста ... аудиторія є ... ніби нелохи ...
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flyman
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