Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?
потенційні безробітні або НЕбезробітні, за умови наявності янелохів. Приклад: у моєму оточенні є сім"я, де чоловік ішачить на реальній роботі, а дружина "в творческом поиске" - ютубблогер-тренер по психології стосунків (сама не психолог ніразу, просто а_поговорить). Ще один дурачок звільнився з хорошої роботи із стабільним прибутком і веде тренінги "як сnати багатим, нікуя не роблячи". І, що найголовніше, і у першої, і у другого є клієнтура. Не мільйонники, але по декілька тисяч дурачків набрали. За цей процент і живуть
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 14 кві, 2021 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб бесплатно (или за добровольный донат) и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.
Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребностей и ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.
Первый написав:Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб только бесплатно и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.
Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребномтей/ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.
ага, "когда начнеться обвал", дуже інформативна тема ... правда не інста ... аудиторія є ... ніби нелохи ...
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/