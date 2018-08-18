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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7150715171527153>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:02

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Брєд сивої кобили.
речь шла об умственно здоровых детях. Понты к умственному здоровью отношения не имеют, обычная компенсация ущербности.

Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)

Ну таке:-) дивитися на біле і казати що це чорне має право кожен індивідум. Правда колір від цього не зміниться.

Чомусь згадав рекламку часів Януковича що син виросте і стане як тато - слюсарем

Ну, честно говоря, у меня есть вопросы к аудитории всех этих инстаграмм-, ютьюб и тик-ток блоггеров. Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:11

:mrgreen:
  airmax78 написав:Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?

Толи дело правильные плинтуса.
Там хоть кто-то зарабатывает или хотя бы не теряет))
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 14 кві, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:17

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 кві, 2021 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:21

  airmax78 написав:Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?

потенційні безробітні :) або НЕбезробітні, за умови наявності янелохів.
Приклад: у моєму оточенні є сім"я, де чоловік ішачить на реальній роботі, а дружина "в творческом поиске" - ютубблогер-тренер по психології стосунків (сама не психолог ніразу, просто а_поговорить).
Ще один дурачок звільнився з хорошої роботи із стабільним прибутком і веде тренінги "як сnати багатим, нікуя не роблячи".
І, що найголовніше, і у першої, і у другого є клієнтура. Не мільйонники, але по декілька тисяч дурачків набрали. За цей процент і живуть :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 14 кві, 2021 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб бесплатно (или за добровольный донат) и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.

Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребностей и ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:27

  vitaliian написав:
  Первый написав:Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)
причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб только бесплатно и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.

Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребномтей/ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.

ага, "когда начнеться обвал", дуже інформативна тема ... правда не інста ... аудиторія є ... ніби нелохи ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ага, "когда начнеться обвал", дуже інформативна тема ... правда не інста ... аудиторія є ... ніби нелохи ...
смотря для чего, здесь есть представители разных сегментов покупателей, интересно выслушать точку зрения каждого. Даже неадекватную, не обязательно же её принимать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:57

  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:59

  somilitark написав::mrgreen:
  airmax78 написав:Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?

Толи дело правильные плинтуса.
Там хоть кто-то зарабатывает или хотя бы не теряет))

За плинтусами скрытого монтажа будущее. Квартира добавляет в цене минимум 10% если они есть.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:05

  airmax78 написав:
  somilitark написав::mrgreen:
  airmax78 написав:Кто все эти люди? Зачем они убивают свое время на такую куйню?

Толи дело правильные плинтуса.
Там хоть кто-то зарабатывает или хотя бы не теряет))

За плинтусами скрытого монтажа будущее. Квартира добавляет в цене минимум 10% если они есть.

можешь показать фото статуса ремонта?
как оно вообще
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