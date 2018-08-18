Додано: Сер 14 кві, 2021 09:23

Первый написав: Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-) Ярко Ви весь ютуб, інсту і фейсбук записали до розумово не здорових:-)

причём тут инструменты к способу их использования? Раньше я тратил большие деньги (и время) на посещение интересных мне семинаров в т.ч. в других странах, сейчас получаю то же самое на ютуб бесплатно (или за добровольный донат) и могу сэкономленные деньги потратить на семью/здоровье.Если человек тратит деньги и время на то чтобы кому то что то доказать (или "быть не хуже") то возникает вопрос, неужели у человека нет других потребностей и ценностей кроме утирания носов себеподобным? На ютуб это делается или где то ещё неважно. Ценности должны быть жизнеспособные, иначе разочарования/депрессии/суициды и тд.