Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/
Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 кві, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?
Понравился вид из окна, места свободные (бесплатные) для парковки, близость метро, цена, близость чистого озера (люблю рыбалку и пляжный отдых). Квартира была уже с ремонтом. Даже обои не переклеивали. Правый берег.
Востаннє редагувалось 27661 в Сер 14 кві, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?
Я не айтишник. Но ты зря смеешься. Речь здесь скорее не о переездах, а о выборе города для учебы и старта карьеры. Раньше столица была мечтой для выпусник школ из провинции. Сейчас - сразу несколько городов плюс заграница. Это нормально и, кстати, очень по-европейски