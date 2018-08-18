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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7150715171527153

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:18

  zРадио написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)

Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 кві, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?

Понравился вид из окна, места свободные (бесплатные) для парковки, близость метро, цена, близость чистого озера (люблю рыбалку и пляжный отдых). Квартира была уже с ремонтом. Даже обои не переклеивали. Правый берег.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:
  airmax78 написав:За плинтусами скрытого монтажа будущее. Квартира добавляет в цене минимум 10% если они есть.

можешь показать фото статуса ремонта?
как оно вообще

Нет, боюсь сглазит кто-то. Выложу готовое. Может быть (конечно нет).
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:47

  airmax78 написав:Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?


Я не айтишник. Но ты зря смеешься. Речь здесь скорее не о переездах, а о выборе города для учебы и старта карьеры. Раньше столица была мечтой для выпусник школ из провинции. Сейчас - сразу несколько городов плюс заграница. Это нормально и, кстати, очень по-европейски
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:02

  unicdima написав:По місту борди висять - Unit квітень місяць іновацій знижки до 17%
в грудні в них було- В UNIT.HOME ПРИЙШЛА ЗИМА, А РАЗОМ З НЕЮ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ ДО -17%

сначала замораживают цены , потом-строительство
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