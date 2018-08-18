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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7151715271537154>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:02

  unicdima написав:По місту борди висять - Unit квітень місяць іновацій знижки до 17%
в грудні в них було- В UNIT.HOME ПРИЙШЛА ЗИМА, А РАЗОМ З НЕЮ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ ДО -17%

сначала замораживают цены , потом-строительство
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:30

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)

Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?

Наразі з Києва геть, останній рік або в Тернополі або в Бучі, запитують щодо релокейту у Вінницю - відповідаю що погоджусь.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У какого застройщика интересно забрали землю ?
"У забудовника ділянок на Казимира Малевича відсудили землі на 35 мільйонів — прокуратура "
https://kyiv.media/news/u-zabudovnyka-d ... rokuratura
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну если уже мухи из киева собрались,то ...по чем там доска необрезная?...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:58

  plugatyrev написав:ну если уже мухи из киева собрались,то ...по чем там доска необрезная?...

і тутай все хрє...во (((

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:59

  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Отлічніє новини!!!

Респект, ти б ще посилання давав, ціни б тобі не було )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:04

  zРадио написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)



Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років.
Бл... 15 років:-(
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:06

  change_pm написав:
  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Отлічніє новини!!!

Респект, ти б ще посилання давав, ціни б тобі не було )))


По факту там не закон, а законопроект. Ну и если примут - чтобы деньги взялись, нужно, чтобы кто-то купил эти ОВГЗ. Последний месяц общий объем ОВГЗ по сумме долга сокращается. Сбрасывают, фактически, все - и нерезиденты, и госбанки, и комбанки, и даже физики. Как будет дальше - посмотрим. В целом инициатива неплохая. Вопрос реализации в существующих экономических реалиях

https://biz.censor.net/news/3259500/rad ... niya_jilem
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:13

  Первый написав:Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років.
Бл... 15 років:-(


Синергия, безусловно, присутствует. Но если ресурса мало (а его мало, потому что он только внутренний), то его приток в регионы вряд ли возможен без оттока из центра. Премиальность киевского РН ведь неспроста возникла - ее оплатили деньги провинций
zРадио
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