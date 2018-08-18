Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/
Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?
Наразі з Києва геть, останній рік або в Тернополі або в Бучі, запитують щодо релокейту у Вінницю - відповідаю що погоджусь.
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/
Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років. Бл... 15 років:-(
Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Отлічніє новини!!!
Респект, ти б ще посилання давав, ціни б тобі не було )))
По факту там не закон, а законопроект. Ну и если примут - чтобы деньги взялись, нужно, чтобы кто-то купил эти ОВГЗ. Последний месяц общий объем ОВГЗ по сумме долга сокращается. Сбрасывают, фактически, все - и нерезиденты, и госбанки, и комбанки, и даже физики. Как будет дальше - посмотрим. В целом инициатива неплохая. Вопрос реализации в существующих экономических реалиях
Первый написав:Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років. Бл... 15 років:-(
Синергия, безусловно, присутствует. Но если ресурса мало (а его мало, потому что он только внутренний), то его приток в регионы вряд ли возможен без оттока из центра. Премиальность киевского РН ведь неспроста возникла - ее оплатили деньги провинций